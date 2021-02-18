شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مواطنة توجه نصيحة للجميع بعد أخذها الجرعة الثانية من لقاح ‎كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

رصد مقطع فيديو، مواطنة بعد أخذها الجرعة الثانية من لقاح ‎كورونا في ‎أبها، ويأتي ذلك في ظل تزايد عدد الإصابات بسبب التجمعات العائلية.

وقالت المواطنة خلال حوارها عبر قناة الإخبارية:" الإجراءات والتنظيم والتنسيق والاستقبال في مركز اللقاحات كان رائعا جدا ".

وأضافت المواطنة:" العيادات كانت نظيفة جدا "، لافتة:" أخذت الجرعة الأولى والثانية من لقاح كورونا، ولا يوجد أي مضاعفات للقاح كورونا ".