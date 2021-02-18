اخبار السعوديه

شاهد.. مواطنة توجه نصيحة للجميع بعد أخذها الجرعة الثانية من لقاح ‎كورونا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مواطنة توجه نصيحة للجميع بعد أخذها الجرعة الثانية من لقاح ‎ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

رصد مقطع فيديو، مواطنة بعد أخذها الجرعة الثانية من لقاح ‎كورونا في ‎أبها، ويأتي ذلك في ظل تزايد عدد الإصابات بسبب التجمعات العائلية.

وقالت المواطنة خلال حوارها عبر قناة الإخبارية:" الإجراءات والتنظيم والتنسيق والاستقبال في مركز اللقاحات كان رائعا جدا ".

وأضافت المواطنة:" العيادات كانت نظيفة جدا "، لافتة:" أخذت الجرعة الأولى والثانية من لقاح كورونا، ولا يوجد أي مضاعفات للقاح كورونا ".

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا