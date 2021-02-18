شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. بدء تجربة التوصيل الذكي للطلبات لأول مرة بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أظهر مقطع فيديو انطلاق تجربة التوصيل الذكي للطلبات في المملكة لأول مرة.

وأوضح الفيديو أن الخدمة ما زالت تحت التجربة قبل أن يتم تعميمها في أرجاء المملكة على غرار تقديم الخدمة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبين الفيديو استلام المواطن لطلب عن طريق سيارة ذكية ذاتية القيادة تأتي أمام منزله للتوصيل دليفري حيث يتمكن مستلم الطلب من فتح السيارة لأخذ الطلب عن طريق إدخال رقم سري مكون من 4 أرقام.

وأشار موثق الفيديو إلى أن تجربة التوصيل الذكي أفضل من توصيل الطلب عن طريق مندوب.