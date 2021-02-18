شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. الشؤون البلدية: رصدنا أكثر من 25 ألف مخالفة للتدابير الوقائية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال متحدث وزارة الشؤون البلدية والقروية، إن الفرق الرقابية رصدت أكثر من 25 ألف مخالفة للتدابير الوقائية.

وأضاف متحدث " الشؤون البلدية والقروية " خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة:" نحث الجميع في حال رصد أي مخالفة للإجراءات الوقائية المسارعة بالإتصال على 940 ".

وأوضح:" رصدنا تراجع في مخالفات الإجراءات الوقائية للمحال التجارية ".

وكان متحدث وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، قال إن لقاح أسترازينيكا تم تطويره في جامعة أكسفورد، ثم تحالفت الجامعة مع شركة أسترازينيكا لاستكمال عملية التطوير والتصنيع، وتم استكمال الدراسات المتعلقة بذلك أواخر العام الماضي في نوفمبر 2020.