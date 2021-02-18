شكرا لمتابعة خبر عن المملكة تبدي استعدادها لتقديم الدعم للولايات الأمريكية المتضررة من انقطاع الكهرباء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، استعداد المملكة لتقديم الدعم لمساعدة المتضررين من انقطاع الكهرباء في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف، خلال حديثه في أعمال الدورة الـ11 لندوة منتدى الطاقة العالمي،أنه يتمنى كل الخير لجميع العائلات في الولايات الأمريكية المتضررة من العاصفة الشتوية الضخمة التي اجتاحت مناطقها.

يذكر أن بعض الولايات الأمريكية شهدت انقطاع الكهرباء على نطاق واسع بسبب العاصفة الثلجية.