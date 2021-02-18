شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. لحظة تساقط الثلوج على مرتفعات تبوك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):

أظهرت صور متداولة، لحظة تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة ‎تبوك في مشهد اعتادته كل عام.

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع تكون السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة.

وأشار إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-42كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.