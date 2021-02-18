شكرا لمتابعة خبر عن الصحة: نقترب بشكل تدريجي من العودة إلى الحياة الطبيعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الصحة، أن بعض مناطق المملكة ما زالت تسجل ارتفاعا بإصابات فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وزارة الصحة قائلة : " لا نزال بحالة يقظة لدفع منحنى إصابات فيروس كورونا للتراجع"، وفقًا لقناة " العربية ".

وأشارت الوزارة إلى تجاوز عدد الجرعات المقدمة من لقاح كورونا لنصف مليون جرعة، مضيفة أنه تم إجازة لقاح أسترازينيكا لمكافحة كورونا.

وأضافت : نقترب بشكل تدريجي من العودة إلى الحياة الطبيعية، ولكن لينا الإبقاء على الإجراءات الاحترازية وغسل اليدين والتباعد

وأكدت الوزارة على أن المتعافون من كورونا يمكن أن يكتفوا بجرعة واحدة بفضل المناعة الطبيعية.