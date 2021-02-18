شكرا لمتابعة خبر عن خطوات يجب فعلها حال نسيان كلمة المرور بتطبيق "توكلنا" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح تطبيق توكلنا الخطوات الواجب اتباعها في حال نسيان المواطن أو المقيم كلمة المرور الخاصة به.

وتمثلت هذه الخطوات في الدخول في التطبيق، ثم اختيار "نسيت كلمة المرور"، ثم اختيار نوع المستخدم، ثم إدخال رقم الهوية.

وأضاف التطبيق أن الخطوات التالية تتمثل في إدخال تاريخ الميلاد، وبعد المطابقة سيتم إرسال رمز تحقق إلى رقم الجوال المسجل، وحينها يمكن إنشاء كلمة مرور جديدة.