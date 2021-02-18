شكرا لمتابعة خبر عن تنمية الحياة الفطرية: صيد الحيوانات البرية محظور حالياً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أن صيد الكائنات الفطرية الحيوانية البرية محظور خلال الفترة الحالية لإنتهاء فترة السماح المعلن عنها من قبل المركز، وذلك حتى صدور التنظيم الخاص بالصيد، وفق اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية الصادرة مؤخراً.

ولفت المركز أن العمل قائم حالياً لوضع ضوابط ومعايير الصيد بالمملكة، وسيتم الإعلان عنها قريباً بعد مراجعتها واعتمادها.

وأهاب المركز بالجميع التقيد باللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية لنظام البيئة.