“الصحة”: الاكتفاء بجرعة واحدة من لقاح كورونا لهذه الفئة

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أقرت اللجنة الوطنية للأمراض المعدية، المنبثقة عن وزارة الصحة، الاكتفاء بجرعة واحدة لمن سبق وأن أصيبوا بفيروس كورونا (كوفيد-19).
وأوضح بيان مقتضب لوزارة الصحة اليوم (الخميس) أن تكون هذه الجرعة بعد مرور (6) أشهر من تعافيهم، وتعتبر الجرعة منشطة للمناعة الطبيعية التي تكونت لديهم.
وأشارت الوزارة إلى أن الحالة الصحية في تطبيق “توكلنا” للمتعافين من كورونا “محصّن” (متعافي) خلال الستة شهور بعد التعافي.
Source akhbaar24.argaam
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