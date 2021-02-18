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غطت الثلوج، صباح اليوم الخميس، مرتفعات تبوك والظهر وعلقان، وسط وجود أهالي المنطقة وعشاق التصوير والطقس للاستمتاع بالأجواء الخلابة. ووثقت عدسة “سبق” صورًا لأماكن تساقط الثلوج؛ حيث اكتست الأرض بالبياض، في منظر بديع ينتظره هواة الطقس، ومحبو الكشتات وسط الثلوج. Source sabq





كانت هذه تفاصيل خبر أجواء ساحرة.. الثلوج تتساقط بمرتفعات تبوك والأرض تكتسي بالبياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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