تعرف على 10 مخالفات مرورية غراماتها 500–900 ريال

حددت الإدارة العامة للمرور نحو 10 مخالفات مرورية غراماتها من 500 إلى 900 ريال، ردًّا على استفسارات المواطنين.

وأوضح المرور السعودي، في جدول المخالفات الـ«4» المنشور على الحساب الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة؛ أن ملاحقة مركبات الطوارئ أثناء استعمال المنبهات الخاصة بها، تستوجب غرامة مالية من 500 ريال إلى 900 ريال.

وكذلك القيادة على الطريق بمركبات مخصصة للاقتناء، وعدم الوقوف تمامًا عند إشارة «قف»، وعدم الوقوف تمامًا عند إشارة «أمامك أفضلية» في حالة مرور المركبات المُعطاةِ لها الأفضليةُ، وفقًا للمرور السعودي.

وعدم إعطاء الأفضلية للمركبة القادمة من اليمين عند الوصول إلى تقاطع متساوي الأفضلية في آنٍ واحد، وعندما لا يكون هناك إشارات أولوية، وفقًا للمرور السعودي.

وأيضًا، عدم إعطاء الأفضلية للمركبات التي على الطريق الرئيسي في حالة عدم وجود إشارة أفضلية، وعدم التقيد بإشارات رجل الأمن اليدوية عند تنظيمه الحركة، وعدم إعطاء إشارته الأولويةَ على الإشارات الضوئية، وفقًا للمرور السعودي.

وعدم إعطاء الأفضلية للمركبات التي داخل الدوار من قبل المركبات التي خارجه، في حالة عدم وجود إشارات ضوئية أو رجل أمن يوجه السير، وفقًا للمرور السعودي.

وقيادة المركبة داخل الأنفاق من غير إضاءة أنوارها، وزيادة أبعاد الحمولة المنقولة لمركبات النقل الخفيف عن الحد المسموح به، وفقًا للإدارة العامة للمرور.

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