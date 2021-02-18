«الحصيني» يوضح المناطق المتأثرة بالموجة الباردة.. ويتوقع اعتدالًا مرتقبًا بالأجواء

توقَّع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليومَ الخميس، موجة برد متوسطة القوة تؤثر على معظم المناطق وانخفاض في الحرارة اليوم من 7 الى 11 درجة مئوية، مشيرًا إلى أن العاصمة الرياض الدرجة العظمى 31 درجة مئوية (أمس الأربعاء) فيما سجلت اليوم الخميس 20 درجة مئوية، كما هطلت أمطار على أجزاء من منطقة الرياض.

واستكمل «الحصيني»، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، أن الأمطار (في الرياض) كانت من خفيفة لمتوسطة وشهدتها أجزاء من المنطقة الشرقية والقصيم والثلوج كانت حاضرة على مرتفعات تبوك، ولا يستبعد هطول أمطار على أجزاء من جنوب وغرب المملكة وشرقها.

كما توقع خبير الطقس، استمرار الأجواء المعتدلة نهارًا و باردة ليلًا على الوسطى والشمالية، غدًا الجمعة؛ لتشمل تلك الأجواء أيضًا المنطقة الشرقية وشمال الغربية والمرتفعات الغربية والجنوبية، بينما تكون معتدلة الى تميل للحرارة على مكة وجازان وسواحلهما نهارًا وتكون عليهما من لطيفة الى تميل للبرودة ليلًا، قائلًا: «تحتاجون ملابس شتوية متوسطة على الوسطى والشمالية وشمالي الغربية والشرقية والمرتفعات ليلًا».

واختتم «الحصيني»: إن الرياح تكون من خفيفة لمتوسطة قد تكون معها عوالق ترابية خفيفة لا تمنع «الكشته»، فيما تشير التوقعات (من الجمعة إلى نهار السبت) إلى هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مناطق الرياض خاصة جنوبها والشرقية والجنوبية الغربية والغربية وشرقها والشمالية.

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