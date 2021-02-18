ضبط مواطن اعتدى على جهاز صراف آلي في المدينة المنورة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت، عن تمكن شرطة المنطقة من القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر، قام بالاعتداء على جهاز صراف آلي لمحاولة نقله وسرقة المبالغ الموجودة فيه، مستخدمًا مركبته، وجرى إيقافه واتخذت بحقه كل الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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