«الأرصاد» عن طقس الجمعة: 6 مناطق بالمملكة تشهد سحبًا رعدية ممطرة

توقع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس غد الجمعة، سحبًا رعدية ممطرة تصحبها رياح سطحية نشطة وتدن الرؤية الأفقية على مناطق: «نجران، جازان، عسير والباحة، والرياض والشرقية».

كما توقع المركز تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة.

ويشهد البحر الأحمر رياحًا سطحية شمالية غربية الى شمالية بسرعة 18-42كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين وحالته متوسط الموج إلى مائج.

أما الخليج العربي فيشهد رياحًا سطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين وحالته متوسط الموج إلى مائج.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدًا الجمعة، بمعظم المناطق بالدرجة المئوية: