أخبار السعودية اليوم.. السعودية تُجيز استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا.. وتقدم المنخفض القطبي نحو الشرق

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الخميس؛ حيث أطلقت وزارة الصحة المرحلة الثانية للتطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد كوفيد–19؛ وذلك في كل مناطق المملكة، فيما أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أن إعطاء الجرعة الثانية للقاح كورونا، سيكون بأولوية التسجيل، حسب فئات إعطاء اللقاح المعتمدة، وإلى التفاصيل:

السعودية تُجيز استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا

أجازت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الخميس، استخدام لقاح شركة «أسترازينيكا» البريطانية المضاد لفيروس كورونا (كوفيد–19) الذي طورته الشركة، بالتعاون مع جامعة أكسفورد.

وأوضحت الهيئة أن إجازة استخدام اللقاح والسماح باستيراده جاء استنادًا إلى البيانات المقدمة لها، التي تمت مراجعتها بجميع تفاصيلها، وفق منهجية علمية دقيقة. وبناءً عليه ستبدأ الجهات الصحية في المملكة إجراءات استخدام لقاح «أسترازينيكا» وفق المعايير والمتطلبات الخاصة بذلك، كما ستقوم الهيئة بتحليل عينات من كل شحنة واردة من اللقاح قبل استخدامه.

مركز الأرصاد: سحب ممطرة على 9 مناطق السبت والأحد المقبلين

توقَّع المركز الوطني للأرصاد، استمرار السحب الممطرة على عدة مناطق بالمملكة، يومي السبت والأحد المقبلين.

وذكر المركز أن السحب الممطرة مستمرة على مرتفعات مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، وأجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل والشرقية.

إخصائي أرصاد: تقدم المنخفض القطبي نحو الشرق.. وأمطار على الرياض

توقع إخصائي الأرصاد الجوية معاذ الخلف، تحرك المنخفض القطبي نحو الشرق، مشيرًا إلى المناطق والمدن التي تشملها الجبهة الباردة، اليوم الخميس.

وقال الخلف، عبر تويتر، إن نشاط الجبهة الباردة في وسط المملكة والرياض، ويشمل شقراء والدوادمي والزلفي والقويعية وشمال شرق رماح العاذرية حتى الحفر والمنطقة الشرقية، وأضاف أن هناك فرصًا للثلوج في القريات وطريف، وأمطارًا متجمدةً في الجوف وعرعر، وثلوجًا خفيفةً شمال المملكة.

وزير الصحة: الجرعة الثانية للقاح كورونا بـ«أولوية التسجيل»

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن إعطاء الجرعة الثانية للقاح كورونا، سيكون بأولوية التسجيل، حسب فئات إعطاء اللقاح المعتمدة.

وقال الربيعة، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «بدأنا إعطاء اللقاح في جميع مناطق المملكة.. أدعو الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح».

وزارة الصحة تعلن انطلاق المرحلة الثانية للتطعيم بلقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، انطلاق المرحلة الثانية للتطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد كوفيد–19؛ وذلك في كل مناطق المملكة.

وقال الحساب الرسمي لوزارة الصحة عبر موقع «تويتر»: «تعلن وزارة الصحة عن انطلاق المرحلة الثانية للتطعيم بلقاح كورونا (كوفيد–١٩) في كافة مناطق المملكة، ويمكن للراغبين في أخذ اللقاح معرفة أماكن مراكز اللقاح وحجز الموعد من خلال تطبيق صحتي؛ وذلك حسب الفئات المستهدفة».

وزارة الصحة: الاكتفاء بجرعة واحدة من لقاح كورونا لمن أصيبوا بالفيروس

أعلنت وزارة الصحة أنها ستعطي جرعة واحدة فقط من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد كوفيد–19، لمن سبق أن أصيبوا بالفيروس، مشيرةً إلى أنها ستكون بعد مرور 6 أشهر من تعافيهم.

وقال الحساب الرسمي لوزارة الصحة، عبر موقع «تويتر»: «أقرت اللجنة الوطنية للأمراض المعدية، الاكتفاء بجرعة واحدة لمن سبق أن أصيبوا بفيروس كورونا (كوفيد–19)، وتكون بعد مرور (6) أشهر من تعافيهم».

مستجدات لقاح كورونا تتصدر مؤتمر وزارتي الصحة والبلديات.. خلال ساعات

تعقد وزارتا الصحة لوزارة الشؤون البلدية والقروية الإسكان، مؤتمرًا صحفيًّا مشتركًا، خلال ساعات، لإطلاع الرأي العام على آخر مستجدات لقاح كورونا، وخريطة الإصابات والمؤشرات الوبائية في المملكة.

يتحدث في المؤتمر الدكتور محمد العبدالعالي (المتحدث الرسمي لوزارة الصحة)، ونايف العتيبي (المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية الإسكان)، عن تطورات الإجراءات الاحترازية والأرقام الإحصائيات والخدمات الصحية، ونتائج الجولات الرقابية على المطاعم والأسواق والمحلات التجارية، كما سيذكر فيه بالبروتوكولات الصحية.

بالفيديو.. أمير القصيم يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

تلقى أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز؛ أول جرعة من لقاح كورونا؛ وذلك تزامنًا مع بدء المرحلة الثانية من التطعيمات بجميع مناطق المملكة.

وذكرت إمارة منطقة القصيم، عبر تويتر، أنه تم إطلاق التطعيم في ثلاثة مراكز على مستوى المنطقة، مشيرةً إلى أن أمير القصيم يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

إدارة جسر الملك فهد توضح «التطبيق المعتمد» للقادمين من البحرين

أوضحت مؤسسة جسر الملك فهد، أن التطبيق المعتمد في المركز الصحي لجسر الملك فهد بالجانب السعودي للقادمين من مملكة البحرين؛ هو برنامج «مجتمع واعٍ».

وذكرت مؤسسة جسر الملك فهد أنه ضمن تحديث الإجراءات الصحية لدخول المملكة العربية السعودية عبر جسر الملك فهد، فإن البرنامج الإلكتروني المعتمد هو برنامج «مجتمع واعٍ».

تسجيل العمال وسداد المستحقات.. «التأمينات» توضح الضوابط النظامية

بينت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الضوابط التي فرضها النظام في سبيل ضمان تسجيل العمال وسداد المستحقات.

وأشارت مؤسسة التأمينات، من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها، أن النظام أوجب على بعض الجهات عند تقدم صاحب العمل الذي يتعامل معها، أن تلزمه بتقديم شهادة صادرة عن مكتب التأمينات الاجتماعية المختص تثبت أن منشأته مسجلة في المؤسسة، وأنه أوفى بجميع التزاماته تجاهها، أو أنه لا يخضع لأحكام هذا النظام.

برنامج حماية الأجور.. «الموارد البشرية»: 4 عواقب لعدم تطبيق الضوابط

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عواقب عدم الامتثال للشروط التنظيمية لبرنامج حماية الأجور.

وأشارت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، أنه في حالة عدم الامتثال للضوابط التنظيمية لبرنامج حماية الأجور، يتم اتخاذ أربعة تدابير؛ هي: إما نصح وإرشاد أو تنبيه أو إنذار كتابي أو ضبط مخالفة، وبينت أنه حين يتم ضبط مخالفة سيتم إيقاف خدمات الوزارة عن المنشأة التابع لها المحل، ومخاطبة الجهات الحكومية بإغلاق المحل، وإيقاع عقوبات أخرى نص عليها نظام العمل وتعتمد التدابير حسب طبيعة المخالفات.

بدء اختبارات «الرسائل التحذيرية» للإنذار المبكر عصر اليوم في «الشنان»

أوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أنه سيتم بث الإشعار التجريبي لمنصة الإنذار المبكر في محافظة الشنان بمنطقة حائل؛ وذلك عند الساعة الخامسة مساء اليوم الخميس.

وأوضح الدفاع المدني (عبر حسابه بموقع تويتر)، أن ذلك يأتي ضمن النطاق الجغرافي المحدد للاختبارات التجريبية التي تنفذها المديرية العامة للدفاع المدني، على المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ.

بعد إغلاقه لساعات.. إعادة فتح «طريق الهدا» في الاتجاهين

تمت إعادة فتح طريق الهدا في الاتجاهين؛ وذلك بعد إغلاقه لعدة ساعات بسبب حالة الطقس التي تتعرض لها بعض مناطق المملكة.

وكانت إمارة منطقة مكة أعلنت في وقت سابق، عبر تويتر، عن إغلاق مؤقت لطريق الهدا احترازيًّا في الاتجاهين بسبب هطول الأمطار.

«فلكية جدة»: رؤية اقتران القمر بالمريخ بالعين المجردة.. مساء اليوم

أوضحت الجمعية الفلكية بجدة، أنه يُرصَد بسماء السعودية والوطن العربي، بعد غروب شمس اليوم الخميس وبداية الليل؛ وقوع القمر قرب كوكب المريخ بالأفق الغربي في ظاهرة مشاهدة بسهولة بالعين المجردة إذا كانت السماء صافية.

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