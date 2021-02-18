بالصور.. تدشين مركز لقاحات كورونا بتبوك وإعطاء أول جرعة من التطعيم

دشنت وزارة الصحة اليوم مركز لقاحات كورونا بمنطقة تبوك، وتم إعطاء أول مواطن للقاح بالمركز ممن سجل عبر تطبيق صحتي.

وجُهز المركز بجميع الخدمات الأساسية، وبتصميم يسمح باستقبال أعداد كبيرة من المستفيدين بطريقة منظمة، وتعمل به نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة بما يتماشى مع التدابير الاحترازية والوقائية.

وأكد مدير الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله الغامدي أهمية أخذ اللقاح، وذلك بالتسجيل عبر تطبيق صحتي الذي سيسهم -بإذن الله- في تحصين المجتمع ضد هذا الفيروس.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، قد تفقّد في وقت سابق التجهيزات والاستعدادات بمركز لقاحات كورونا بالمنطقة لاستقبال المواطنين والمقيمين، كما اطّلع سموه خلال تلك الجولة التفقدية على العيادات المخصصة بالمركز للتطعيم ضد كورونا والسعة الاستيعابية بها والعدد المستهدف لكل عيادة والوقت المستغرق للشخص في أخذ اللقاح.

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