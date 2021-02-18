كريم السعودية تطلق خدمة «Go Budget» الأكثر توفيرًا

أعلنت كريم السعودية عن إطلاق خدمة «Go Budget» التي تتيح للزبائن إمكانية توفير 10% من قيمة مشاويرهم اليومية.

وبادرت كريم إلى إطلاق خدمة Go Budget التزامًا منها بتوفير خدمات نقل تسهم في تسهيل حياة الأفراد، ولتوفر لهم الخيارات التي تناسب احتياجاتهم المتنوعة؛ حيث اتخذت قرارها بإطلاق هذه الفئة بعد دراسة أجرتها لقياس حاجة الزبائن إلى مثل هذه الخدمة، ومدى توافر المركبات المتاحة بهذه المواصفات لخدمة الزبائن؛ حيث أظهرت الدراسة ازدياد طلب الزبائن على فئة سيارات توفر معايير الجودة والسلامة وأكثر توفيرًا على مشاويرهم اليومية.

ويأتي إطلاق هذه الخدمة في سياق حرص الشركة على تعزيز تنافسيتها، وتوفير خيارات أكثر لمختلف الشرائح، ترجمةً لرؤيتها المتمثلة في توفير خدمات نقل مريحة وموثوقة؛ الأمر الذي انعكس بالإيجاب على مساهمتها في خلق مزيد من فرص العمل الإضافية للسائقين بالانضمام للعمل على منصتها.

وفي تعليق له على هذه الخطوة، قال الدكتور عبدالله بن نديم إلياس الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة كريم السعودية: «نسعى دومًا في كريم إلى التميز في تلبية احتياجات عملائنا بخدمة ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية».

وأضاف قائلًا: «إن الشركة حرصت على إطلاق هذه الخدمة لتوفير خدمات النقل المميزة، لا سيما أن الشركة تراعي معايير الجودة والسلامة والأمان، بالإضافة إلى تقديم خدمة نقل مريحة واقتصادية بتسعيرة منافسة».

وفي السياق ذاته، عززت «كريم»، منذ بدء جائحة كورونا معايير الأمن والسلامة التي تضمن سلامة سائقيها وعملائها، وحرصت على الاستمرار في تعزيز جودة الخدمة المقدمة، من خلال إجراءات عديدة تتبعها الشركة لفحص السيارات والكشف الدوري؛ للتأكد من جاهزيتها ونظافتها ومدى جودتها، فضلًا عن اختيار السائقين الأكفاء ممن يستوفون شروط ومتطلبات «كريم»، ويجتازون اختباراتها وتقييماتها العديدة؛ حيث تقوم بالتحقق من سيرتهم الذاتية، والتأكد من تمتعهم بحسن السيرة والسلوك.

وكانت الشركة قد بدأت تقديم خدماتها في المملكة العربية السعودية في شهر أكتوبر من عام 2013، وتغطي اليوم أكثر من 28 مدينة في السعودية.

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