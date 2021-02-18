معرض الدفاع العالمي يشارك بـ«أيدكس 2021» الدولي في أبوظبي

أعلن معرض الدفاع العالمي، المنصة العالمية للتوافق العملياتي في صناعة الدفاع والأمن، والذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، عن مشاركته في الدورة الخامسة عشرة لمعرض ومؤتمر الدفاع الدولي «أيدكس 2021» والذي سيقام في مدينة أبوظبي في الفترة ما بين 21 و25 فبراير؛ حيث سيتواجد الفريق التنفيذي الدولي للمعرض ضمن جناح المملكة العربية السعودية (القاعة 9،(C27 للكشف عن آخر مستجداته واستعراض فرص الشراكة والرعاية وتعريف الزوار بخيارات العرض المتنوّعة.

وسيشكّل معرض الدفاع العالمي منصة عالمية متقدمّة تسلط الضوء عبر العروض الحية والافتراضية على الإمكانات الواعدة التي يُمكن للتوافق العملياتي أن يوفّرها عبر مجالات الدفاع الخمسة؛ وهي الجو والبر والبحر والأمن والأقمار الصناعية. ومن المقرر أن يقام هذا الحدث الرائد مرّة كل عامين في مدينة الرياض؛ حيث سيتمّ تنظيم النسخة الأولى منه خلال الفترة 6-9 مارس2022م، بحضور أبرز الشخصيات القيادية في المملكة، فضلًا عن موفدين من جهات دولية وأبرز صنّاع القرار في صناعة الدفاع من جميع أنحاء العالم؛ لمناقشة التوجهات العالمية التي ترسم مستقبل الصناعة.

وصرّح محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي، بأن المملكة العربية السعودية تلعب دورًا محوريًّا في مستقبل قطاع الدفاع والأمن العالمي، مشيرًا إلى أن الهيئة تسعى من خلال إقامة معرض الدفاع العالمي إلى استقطاب التكنولوجيا والمعدات الدفاعية المتطورة والمبتكرة بما يعزز إمكانات قطاع الدفاع المحلي ويولّد فرصًا كبيرة على كل مستويات سلاسل الإمداد.

وأضاف أن المعرض سيكون داعمًا رئيسيًّا لطموحات المملكة في توجهاتها الاستراتيجية؛ لتوطين 50% من إنفاقها العسكري بحلول عام 2030م، من خلال تحفيز الصناعة المحلية وتشجيع الابتكار، موضحًا أن معرض آيدكس يشكل فرصة للشركاء الحاليين والمحتملين والجهات المشاركة للتواصل مع الفريق التنفيذي لمعرض الدفاع العالمي للاطلاع على سبل تعزيز التعاون مع قطاع الدفاع في المملكة والاستفادة من الفرص الكثيرة التي يتيحها للمصنعين الدوليين.

بدوره أعرب شون أورمرود، الرئيس التنفيذي لمعرض الدفاع العالمي، عن أن إطلاق معرض الدفاع العالمي كمنصة عالمية للتوافق العملياتي في قطاع الدفاع سيكون تحولًا نوعيًّا في هذه الصناعة عالميًّا، مشيرًا إلى أن المعرض سيتيح فرصًا استثنائية لجميع المعنيين بالقطاع من خلال المشاركة في برامج مخصصة تضم مجموعة واسعة من المستثمرين، والوفود الدولية، والممثلين الحكوميين، وشركات التوريد الرائدة؛ حيث سيوفر منصة موحدة تجمع العملاء من مختلف أنحاء العالم وعبر مختلف مجالات وأسواق المنظومة الدفاعية والأمنية.

ودعا أورمرود الشركات المشاركة في آيدكس للقاء مع فريق معرض الدفاع العالمي الذي سيكون موجودًا في الجناح لمناقشة آخر تطورات المعرض والخيارات المتنوعة للمشاركة فيه.

ويعدّ معرض الدفاع العالمي حدثًا متكاملًا وفريدًا سيجمع عالم الدفاع والأمن تحت سقف واحد للتحاور ومناقشة التحديات التي يواجهها القطاع حول العالم، فضلًا عن تعزيز التعاون بين هذه الجهات لتطوير الجيل المقبل من الحلول الدفاعية الذي يتمحور بشكل رئيسي حول التوافق العملياتي بعد قطاعات الدفاع المختلفة.

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