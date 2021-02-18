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مصادر:عدم صرف العلاوة السنوية لمنسوبي الخطوط السعودية

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الرياض - محمد عبدالله - بسبب تداعيات جائحة

كشفت مصادر «عاجل» عن أن الخطوط أصدرت قرارًا بعدم صرف العلاوة السنوية للعام الجاري لجميع منسوبي شركات المؤسسة بالكامل.  

وبحسب المصادر، قالت «الخطوط السعودية»، في بيان داخلي، إنه بسبب التحديات الراهنة التي تفرضها جائحة ، والمتغيرات التي يشهدها قطاع الطيران محليًّا وعالميًّا  فقد أصدرت هذا القرار.

وشكرت الخطوط السعودية تفهم المنسوبين وتعاونهم المقدر خلال هذه الفترة الاستثنائية الأمر الذي له بالغ الأثر في تجاوز الصعاب،  وسالت الشركة المولى أن تتمكن من العودة إلى مرحلة التشغيل الكامل في القريب العاجل.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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