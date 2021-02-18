الإطاحة بشخص حرق طفلا وعذبه

أسفرت المتابعة الأمنية بشرطة جازان بعد أن تم تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لطفل تظهر عليه آثار ضرب وحروق في جسده، عن تحديد هوية الطفل، وهو مقيم من الجنسية اليمنية «13 عامًا»، وكذلك تحديد هوية المتسبب في إيذائه، الذي أشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أنه أحد أقاربه من الجنسية اليمنية، في العقد الثالث من العمر، وتم القبض عليه، واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.



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