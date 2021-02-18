الصحة تحدد موعد توزيع إسترازينيكا

بعد أن أجازت الهيئة العامة للغذاء والدواء اليوم استخدام لقاح شركة "أسترازينيكا" البريطانية المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19) كشفت وزارة الصحة للوطن «أنه تم البدء بتوزيع لقاحات إسترازينيكا على مراكز اللقاحات الخاصة بكورونا في أنحاء المملكة ومن المتوقع أنها ستغطي جميع مراكز لقاحات كورونا بالمملكة في غضون أسبوع».

وحول الأشخاص الذين أخذوا الجرعة الأولى من لقاح فايزر، أكدت الصحة أنه تم البدء بإعطاء الجرعة الثانية من فايزر منذ يوم الأحد الماضي.

وبالتالي الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى بلقاح فايزر، فإن الجرعة الثانية ستكون كذلك بفايزر وليس بلقاح إسترازينيكا.

جرعة تنشيطية

هذا وقد أوضحت اللجنة الوطنية للأمراض المعدية، بالاكتفاء بجرعة واحدة لمن سبق وأن أصيبوا بفيروس كورونا «كوفيد-19» وتكون بعد مرور «6» أشهر من تعافيهم، وتعتبر الجرعة منشطة للمناعة الطبيعية التي تكونت لديهم، وستكون الحالة الصحية في تطبيق «توكلنا» محصّن «متعافي» خلال الستة أشهر بعد التعافي.