إتلاف 5 أطنان من الأسماك الفاسدة في جدة

أتلفت أمانة جدة ممثلة في بلدية أبرق الرغامة الفرعية، ومشاركة هيئة الغذاء والدواء 5 أطنان من الأسماك الفاسدة، حيث أسفرت جولات الرقابة الميدانية عن ضبط مستودع مخالف بـ «بوادي مريخ» استخدم لتخزين وتجفيف الأسماك.

وأوضح رئيس بلدية أبرق الرغامة الفرعية، خليل حمود الزهراني، أنه جرى ضبط الأسماك الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، داخل أحد الأحواش الشعبية بالنطاق وفي بيئة تفتقر للاشتراطات الصحية، حيث جرى إتلاف الكميات المرصودة وإغلاق المواقع المخالفة، وذلك في سياق متابعة المخالفات البلدية.