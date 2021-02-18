إتلاف 5 أطنان من الأسماك الفاسدة في جدة

وأوضح رئيس بلدية أبرق الرغامة الفرعية، خليل حمود الزهراني، أنه جرى ضبط الأسماك الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، داخل أحد الأحواش الشعبية بالنطاق وفي بيئة تفتقر للاشتراطات الصحية، حيث جرى إتلاف الكميات المرصودة وإغلاق المواقع المخالفة، وذلك في سياق متابعة المخالفات البلدية.
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