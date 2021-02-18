السعودية اليوم / الأردن تسجل 1638 إصابة جديدة بفيروس كورونا



عمّان 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 1638 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 332027 حالة شفاء بعد تسجيل 1222 حالة إضافية، كما سجلت 9 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4512 حالة.

// انتهى //

19:06ت م

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عمّان 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 1638 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 356744 إصابة.وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 332027 حالة شفاء بعد تسجيل 1222 حالة إضافية، كما سجلت 9 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4512 حالة.// انتهى //19:06ت م0184

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