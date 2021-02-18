السعودية اليوم / إطلاق خطة الاستجابة لكوفيد 19 للعام الجاري



جنيف 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واس

دعت منظمة الصحة العالمية صنّاع اللقاحات إلى تسريع الإنتاج وتوفير أعداد أكبر من الجرعات ، والوفاء بالتزاماتهم بتوزيع اللقاحات بشكل منصف، مؤكدة أن مؤتمر ميونيخ للأمن الذي يُعقد غدا سيركز على التوزيع العادل للقاحات .

وطالبت المنظمة دول العالم بتسريع الجوانب التنظيمية لاعتماد لقاحات كوفيد 19 وتعزيز الأنظمة الصحية لتكون قادرة على التلقيح .

ووجهت نداء للحكومات لتوزيع اللقاحات مجانا وخاصة للفئات المستضعفة والهشّة، كما دعت الدول إلى دراسة التسلسل الجيني للفيروس وتشارك البيانات على منصة المنظمة للكشف السريع عن المتحورات الجديدة .

وأعلن المدير العام للمنظمة الدكتور تيدروس ادهانوم في مؤتمر صحفي إطلاق خطة الاستجابة للعام الجاري 2021 ، التي تتضمن الحد من نِسَب الوفيات والإصابات الجديدة، والحد من انتشار العدوى ومكافحة المعلومات المغلوطة ، وتيسير النفاذ لأدوات العلاج والتشخيص والوقاية من الفيروس، داعيا إلى توفير التمويل اللازم البالغ 1،9 مليار دولار، يوجه جزء منها إلى "مسرع اكت" لتطوير منتجات العلاج واللقاحات، ولخطة دعم من يحتاجون للمساعدات ، كما يخصص جزء من هذا التمويل كاستثمار لضمان التعافي .

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19:05ت م

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