السعودية اليوم / محافظ ضمد يرأس اجتماع لجنة السلامة المرورية



ضمد 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واس

رأس محافظ ضمد سمير الغامدي اليوم عبر الاتصال المرئي , اجتماع لجنة السلامة المرورية .

وجرى خلال الاجتماع استعراض تقرير متابعة الطرق والميادين العامة في المحافظة ومركز الشقيري والقرى التابعة له ، وسبل رفع مستوى السلامة المرورية ومعالجة الاختناقات المرورية بالمواقع التي تشهد كثافة في الحركة المرورية ووضع الحلول المناسبة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية ، بما يحقق انسيابية الحركة المرورية.

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19:01ت م

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