شكرا لقرائتكم خبر عن «البلدية والقروية»: 9 أمتار مربعة لكل عميل من مساحة المتجر الداخلية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشف المتحدث باسم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان نايف العتيبي، أن الطاقة الاستيعابية لكل متجر تم الإعلان عنها ونشرها ضمن البروتوكولات المعتمدة للوقاية من فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وتم تحديدها بـ9 أمتار مربعة لكل عميل من المساحة الداخلية للمتجر.

وسلط العتيبي، الضوء على الجهود الرقابية لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان خلال الفترة من 2-2021/2/17، معلنا أن الفرق الرقابية كثفت جولاتها بتوجيه ومتابعة من وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، التي تجاوزت في تلك الفترة 260 ألف جولة رقابية، تم خلالها رصد أكثر من 25 ألف مخالفة، وإغلاق أكثر من 9 آلاف منشأة مخالفة للتدابير الوقائية.

وأشار خلال مشاركته في المؤتمر الصحفي المشترك لكشف مستجدات كورونا واللقاحات محليا وإقليميا وعالميا، إلى أن أبرز المخالفات تمثلت في عدم توفر كاشف حرارة لقياس درجة حرارة الجسم، وعدم وجود ملصقات إرشادية تضمن التباعد الجسدي بين المتسوقين، إضافة إلى عدم الالتزام بارتداء الكمامة، وعدم تعقيم عربات التسوق، موضحا أن عدد المخالفات انخفض نسبيا بناء على المؤشرات اليومية، مثمنا تفاعل القطاع الخاص وأهميته كخط دفاع أول، ودوره التكاملي مع الجهات الحكومية للتصدي لفايروس كورونا المستجد.

وكشف أن مركز البلاغات (940) استقبل أكثر من 7 آلاف بلاغ حول عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتمت مباشرتها واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيالها، داعيا الجميع في حالة رصد أي مخالفة إلى المسارعة بالاتصال على مركز البلاغات.