السعودية اليوم / منح 23 متبرعاً بالأعضاء وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة



الرياض 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واس

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على منح 23 مواطناً ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، وذلك لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية سواء أكان العضو من حيّ أو من متوفى دماغيًا.

وفيما يلي أسماء المتبرعين والمتبرعات: عبدالله الفزيع، مشعل المطيري، سعيد القحطاني، علي الهاجري، يحيى حريصي، سعيد الشهراني، عبدالعزيز الربيعي، محمد الشمري، أيمن خلاف، سعيد الغامدي، غدى أنصاري، سلطان القحطاني، طلال القرني، نوف العطوي، خلود القحطاني، منصور اليامي، سمير الأسمري، سعود الزيد، كاتب الشمري، بداح آل حسين، مسعود العرجاني، حمود السهلي، ليلى السلامي.

// انتهى //

18:19ت م

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