

الدمام 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واس

دشنت وزارة الصحة اليوم , مركزين جديدين للتطعيم بلقاحات

وأوضح تجمع الشرقية الصحي أنه سيتم -بإذن الله- افتتاح مراكز أخرى إضافية قريبًا، وذلك لتحقيق الحماية المجتمعية والحد من انتشار فيروس كوفيد-19.

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة افتتحت مؤخراً مركز لقاحات كورونا في معارض الظهران الدولية، وهو ثالث مركز بالمملكة للتطعيم ضد الفيروس، والأول بالمنطقة الشرقية.

وأهابت الصحة بجميع المواطنين والمقيمين إلى المبادرة في التسجيل لأخذ اللقاح، وذلك عبر تطبيق صحتي، والاتصال على 973 في حال وجود أي استفسار.

// انتهى //

18:18ت م

0178



الدمام 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واسدشنت وزارة الصحة اليوم , مركزين جديدين للتطعيم بلقاحات كورونا في الشرقية، وذلك في كل من مركز صحي الجامعيين بالدمام، ومركز صحي الفيصلية بالدمام بعمل مسائي من 4:00م إلى 12:00ص.وأوضح تجمع الشرقية الصحي أنه سيتم -بإذن الله- افتتاح مراكز أخرى إضافية قريبًا، وذلك لتحقيق الحماية المجتمعية والحد من انتشار فيروس كوفيد-19.الجدير بالذكر أن وزارة الصحة افتتحت مؤخراً مركز لقاحات كورونا في معارض الظهران الدولية، وهو ثالث مركز بالمملكة للتطعيم ضد الفيروس، والأول بالمنطقة الشرقية.وأهابت الصحة بجميع المواطنين والمقيمين إلى المبادرة في التسجيل لأخذ اللقاح، وذلك عبر تطبيق صحتي، والاتصال على 973 في حال وجود أي استفسار.// انتهى //18:18ت م0178

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تدشين مركزَي لقاحات كورونا في الشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.