

جنيف 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واس

أعلنت منظمة الصحة العالمية تكثيف جهودها للحد من انتشار فيروس الإيبولا في غينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، من خلال نشر فِرَق الخبراء لدعم السلطات الوطنية في الاستجابة ووضع خطط المراقبة واقتفاء أثر المخالطين والاختبار والتحضير للتلقيح .

وقال مدير إقليم أفريقيا الدكتور ماتشيديسو مويتي: إن الاستجابة بدأت قوية مع وجود الخبراء وامدادات الطوارئ ، وهو أمر حاسم لتجنب الانتشار الواسع لفيروس إيبولا وسط وباء كوفيد 19 الذي دفع المرافق الصحية والعاملين الصحيين إلى حافة الهاوية .

وأرسلت المنظمة طائرة محمّلة بالمواد الطبية في 15 فبراير الجاري إلى نيزيريكو في غينيا، ومن المنتظر وصول شحنة أخرى إلى غينيا هذا الأسبوع محمّلة ب 20 ألف جرعة لقاح إيبولا .

كما يوجد 8 آلاف جرعة لقاح في جمهورية الكونغو الديمقراطية ، وبدأ تلقيح المعرّضين لخطر العدوى في بوتيميو -مركز تفشي الفيروس- في 15 فبراير، وقد استفادت البلدان من البُنية التحتية التي بُنيت في الفاشيات السابقة .

وخصصت منظمة الصحة العالمية 1،25 مليون دولار لدعم الاستجابة في غينيا ، وتعزيز الاستعداد في ساحل العاج وغينيا بيساو وليبيريا ومالي والسنغال وسيراليون المجاورة .

وقدّم صندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ 15 مليون دولار لدعم الاستجابة والاستعداد .

// انتهى //

18:15ت م

0175





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تكثيف الجهود للحد من تفشي إيبولا في غينيا والكونغو الديمقراطية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.