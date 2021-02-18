السعودية اليوم / العراق يسجل 3896 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بغداد 06 رجب 1442 هـ الموافق18 فبراير 2021 م واس

سجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 3896 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان لها بتسجيل 16 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13220, فيما تم تسجيل 1691 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 612727 حالة.

// انتهى //

17:49ت م

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بغداد 06 رجب 1442 هـ الموافق18 فبراير 2021 م واسسجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 3896 إصابة جديدة بفيروس كورونا , مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 657453 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان لها بتسجيل 16 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13220, فيما تم تسجيل 1691 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 612727 حالة.// انتهى //17:49ت م0171

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