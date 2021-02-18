السعودية اليوم / المملكة تشارك في الدورة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان



جنيف 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واس

تشارك المملكة العربية

وسيرأس وفد المملكة في هذه الدورة معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، حيث سيتولى تقديم كلمة المملكة بالجزء رفيع المستوى يوم الثلاثاء القادم.

ومن المقرر أن يناقش المجلس في هذه الدورة عدداً من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان من بينها حقوق الطفل، والحق في الصحة في حالات الطوارئ والأوبئة والوصول العادل للقاحات، ومكافحة التمييز العنصري، والحق في الغذاء، والحق في البيئة، والحق في السكن اللائق، وتعزيز وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

كما سينظر المجلس في هذه الدورة أوضاع حقوق الإنسان في عدد من البلدان، ومنها سوريا وإيران وجنوب السودان والأراضي الفلسطينية المحتلة، والمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وميانمار وبيلاروس (روسيا البيضاء).

وسيتبنى المجلس نتائج الاستعراض الدوي الشامل لأربع عشرة دولة خلال هذه الدورة.

// انتهى //

17:31ت م

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جنيف 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واستشارك المملكة العربية السعودية في أعمال مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في دورته (46)، وذلك خلال المدة من 22 فبراير الجاري وحتى 23 مارس القادم.وسيرأس وفد المملكة في هذه الدورة معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، حيث سيتولى تقديم كلمة المملكة بالجزء رفيع المستوى يوم الثلاثاء القادم.ومن المقرر أن يناقش المجلس في هذه الدورة عدداً من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان من بينها حقوق الطفل، والحق في الصحة في حالات الطوارئ والأوبئة والوصول العادل للقاحات، ومكافحة التمييز العنصري، والحق في الغذاء، والحق في البيئة، والحق في السكن اللائق، وتعزيز وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .كما سينظر المجلس في هذه الدورة أوضاع حقوق الإنسان في عدد من البلدان، ومنها سوريا وإيران وجنوب السودان والأراضي الفلسطينية المحتلة، والمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وميانمار وبيلاروس (روسيا البيضاء).وسيتبنى المجلس نتائج الاستعراض الدوي الشامل لأربع عشرة دولة خلال هذه الدورة.// انتهى //17:31ت م0167

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