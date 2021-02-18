السعودية اليوم / شرطة جازان : تحديد هوية الطفل .. والمتسبب في إيذائه



جازان 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واس

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف الحكمي، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لطفل تظهر عليه آثار ضرب وحروق في جسده، فقد أسفرت المتابعة الأمنية - بفضل الله - عن تحديد هوية الطفل، وهو مقيم من الجنسية اليمنية (13 عامًا)، وكذلك تحديد هوية المتسبب في إيذائه، الذي أشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أنه أحد أقاربه من الجنسية اليمنية في العقد الثالث من العمر، وتم القبض عليه، واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية الأولية، و إحالته إلى فرع النيابة العامة.

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17:24ت م

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