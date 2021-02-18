السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الباحة يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا "كوفيد - 19"



الباحة 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم، الجرعة الأولى من لقاح

// انتهى //

17:24ت م

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الباحة 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واستلقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم، الجرعة الأولى من لقاح كورونا "كوفيد - 19"، وذلك بمركز اللقاح بمقر مركز الحسام للمعارض المؤتمرات بمدينة الباحة .// انتهى //17:24ت م0164

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