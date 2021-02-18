السعودية اليوم / متحدث الصحة: جميع اللقاحات التي أُعطيت في المملكة آمنة وفعالة وعلينا الاستمرار بتقيّدنا بالإجراءات الاحترازية



الرياض 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واس

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن الوزارة تتابع منحنى الإصابات بكثير من اليقظة، وبمشيئة الله ستكون بالاتجاه الإيجابي باستمرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية، لافتاً النظر إلى أن العودة للحياة الطبيعية تقترب أكثر فأكثر، مع أهمية الاستمرار بالتقيد بالإجراءات الاحترازية.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمشاركة المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان نايف العتيبي : إن الهيئة العامة للغذاء والدواء هي الجهة التي يتم عن طريقها إجازة لقاح إكسفورد أسترازينيكا ، وهو المصنع من شركة "أسترازينيكا" البريطانية لفيروس

‏وأضاف " تجاوزنا نصف مليون جرعة معطاة من لقاح فيروس كورونا، والخطة في التوسع تواصل تسارعها"، مشيراً إلى أن اللجنة الوطنية للأمراض المعدية أقرت الاكتفاء بجرعة واحدة لمن سبق وأن أصيبوا بفيروس كورونا (کوفيد-19) وتكون بعد مرور (6) أشهر من تعافيهم،وتعدّ الجرعة منشطة للمناعة الطبيعية التي تكونت لديهم، وستكون الحالة الصحية في تطبيق توكلنا" محصن (متعافي) خلال الستة أشهر بعد التعافي ،مشدداً على أن اللقاحات مرحلة وسلاح قوي لمواجهة هذه الجائحة ، وأن جميع اللقاحات التي أُعطيت في المملكة آمنة وفعالة.

وأوضح الدكتور العبدالعالي أنه تم تسجيل 327 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (374029) حالة، من بينها (2562) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (493) حالة حرجة.

وأشار إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (365017) حالة بإضافة (371) حالة تعافٍ جديدة، كما بلغ عدد الوفيات (6450) حالة، بإضافة (5) حالات وفاة جديدة، " رحمهم الله جميعاً".

وأكد أن الخدمات الصحية لاتزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت مراكز تأكد بإجراء 7309749 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لعدد 1976440 مراجعا، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لعدد 27680980 شخصا عبر مركز 937 , فيما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (13208953) فحصا مخبريا دقيقا، بإضافة 51419 فحصاً خلال الـ24 ساعة الماضية .

فيما أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان نايف العتيبي أن الفرق الرقابية للوزارة نفذت خلال الفترة من 2 الى 17 فبراير أكثر من 260 ألف جولة رصد خلالها أكثر من 25 ألف مخالفة وإغلاق أكثر من 9000 منشاة مخالفة للتدابير الوقائية أبرزها عدم توفر كاشف حرارة لقياس درجة حرارة الجسم وملصقات إرشادية عن التباعد الجسدي بين المتسوقين كذلك عدم الالتزام باستخدام الكمامة وتعقيم عربات التسوق، مشيراً إلى انخفاض نسبي في عدد المخالفات بناء على المؤشرات اليومية.

وأفاد أن مركز البلاغات بالوزارة 940 استقبل أكثر من 7000 بلاغ حول عدم الالتزام بالاجراءات الاحترازية وتم مباشرتها واتخاذ الاجراءات النظامية اللازمة حيالها.

// انتهى //

17:19ت م

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الرياض 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واسأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن الوزارة تتابع منحنى الإصابات بكثير من اليقظة، وبمشيئة الله ستكون بالاتجاه الإيجابي باستمرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية، لافتاً النظر إلى أن العودة للحياة الطبيعية تقترب أكثر فأكثر، مع أهمية الاستمرار بالتقيد بالإجراءات الاحترازية.وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمشاركة المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان نايف العتيبي : إن الهيئة العامة للغذاء والدواء هي الجهة التي يتم عن طريقها إجازة لقاح إكسفورد أسترازينيكا ، وهو المصنع من شركة "أسترازينيكا" البريطانية لفيروس كورونا وذلك بعد مراجعة بيانات اللقاح المقدمة بكافة تفاصيلها وفق منهجية علمية دقيقة، وذلك بعد أن تقوم الهيئة بتحليل عينات من كل شحنة واردة من اللقاح قبل استخدامه ، وقد أثبت هذا اللقاح فعاليته في منع الإصابة بفيروس كورونا كوفيد – 19 وخاصة المرض الشديد والوفاة ، وهو معتمد من منظمة الصحة العالمية ومغعتمد في اكثر من 50 دولة" .‏وأضاف " تجاوزنا نصف مليون جرعة معطاة من لقاح فيروس كورونا، والخطة في التوسع تواصل تسارعها"، مشيراً إلى أن اللجنة الوطنية للأمراض المعدية أقرت الاكتفاء بجرعة واحدة لمن سبق وأن أصيبوا بفيروس كورونا (کوفيد-19) وتكون بعد مرور (6) أشهر من تعافيهم،وتعدّ الجرعة منشطة للمناعة الطبيعية التي تكونت لديهم، وستكون الحالة الصحية في تطبيق توكلنا" محصن (متعافي) خلال الستة أشهر بعد التعافي ،مشدداً على أن اللقاحات مرحلة وسلاح قوي لمواجهة هذه الجائحة ، وأن جميع اللقاحات التي أُعطيت في المملكة آمنة وفعالة.وأوضح الدكتور العبدالعالي أنه تم تسجيل 327 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (374029) حالة، من بينها (2562) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (493) حالة حرجة.وأشار إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (365017) حالة بإضافة (371) حالة تعافٍ جديدة، كما بلغ عدد الوفيات (6450) حالة، بإضافة (5) حالات وفاة جديدة، " رحمهم الله جميعاً".وأكد أن الخدمات الصحية لاتزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت مراكز تأكد بإجراء 7309749 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لعدد 1976440 مراجعا، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لعدد 27680980 شخصا عبر مركز 937 , فيما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (13208953) فحصا مخبريا دقيقا، بإضافة 51419 فحصاً خلال الـ24 ساعة الماضية .فيما أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان نايف العتيبي أن الفرق الرقابية للوزارة نفذت خلال الفترة من 2 الى 17 فبراير أكثر من 260 ألف جولة رصد خلالها أكثر من 25 ألف مخالفة وإغلاق أكثر من 9000 منشاة مخالفة للتدابير الوقائية أبرزها عدم توفر كاشف حرارة لقياس درجة حرارة الجسم وملصقات إرشادية عن التباعد الجسدي بين المتسوقين كذلك عدم الالتزام باستخدام الكمامة وتعقيم عربات التسوق، مشيراً إلى انخفاض نسبي في عدد المخالفات بناء على المؤشرات اليومية.وأفاد أن مركز البلاغات بالوزارة 940 استقبل أكثر من 7000 بلاغ حول عدم الالتزام بالاجراءات الاحترازية وتم مباشرتها واتخاذ الاجراءات النظامية اللازمة حيالها.// انتهى //17:19ت م0162

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / متحدث الصحة: جميع اللقاحات التي أُعطيت في المملكة آمنة وفعالة وعلينا الاستمرار بتقيّدنا بالإجراءات الاحترازية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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