السعودية اليوم / وزير النقل يلتقي بالمواطنين في الحدود الشمالية



عرعر 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واس

التقى معالي وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر اليوم بعدد من المواطنين بمنطقة الحدود الشمالية للاستماع إلى مرئياتهم وملاحظاتهم وأبرز احتياجاتهم فيما يخص منظومة النقل بالمنطقة.

وجاء اللقاء خلال زيارة معاليه للمنطقة وتدشينه مشروعين تنمويين في الطرق لخدمة المنطقة ومرتاديها، وتأتي الزيارة ضمن الزيارات التي يحرص معاليه على إجرائها في مختلف مناطق المملكة، ويحرص خلالها على الالتقاء بالمواطنين.

وخلال اللقاء بحث معاليه أبرز ما قد يواجه المواطنين من معوقات، وبحث سبل تذليلها للارتقاء ‏بمستوى العمل وتقديم خدمات فعّالة ونوعية لكل المستفيدين، وأكد معالي الجاسر خلال هذا اللقاء أن أبواب الوزارة ‏وفروعها في جميع مناطق المملكة مفتوحة أمام الجميع للاستماع إلى مرئياتهم بشكل مباشر، واستعراض أبرز التحديات التي تواجههم ووضع الحلول المناسبة لها.

ويأتي لقاء معالي الجاسر بالمواطنين بهدف التواصل المباشر مع أهالي المنطقة، وتبنّي المقترحات الهادفة التي تصب في خدمة الوطن والمواطن بما يعزز كفاءة الأداء، تحقيقًا لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م.

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17:06ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.