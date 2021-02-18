شكرا لقرائتكم خبر عن "البيئة": بدء تطبيق لائحة مكافحة التصحر.. و9 أشهر لتصحيح الأوضاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة بدء تنفيذ اللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وذلك بناء على المادة 48 من نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 165) بتاريخ 19/ 11/ 1441هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (729) بتاريخ 16/ 11/ 1441هـ، إضافة إلى منح مهلة 9 أشهر لممارسي الأنشطة المتعلقة بمشاتل النباتات غير المحصولية والمناحل في أراضي الغطاء النباتي، لتصحيح أوضاعهم والحصول على التصاريح اللازمة.

وأوضحت الوزارة أن اللائحة تسري على جميع الأشخاص في المملكة، وتهدف إلى تحديد نطاق عمل المركز فيما يتعلق بتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، من حصر وتصنيف لأراضي الغطاء النباتي، ووضع خطط لمكافحة التصحر، والإدارة المستدامة للغابات والمراعي، وتنفيذ الضوابط الخاصة بالمتنزهات الوطنية والبرية والجيولوجية، وتنظيم الاستثمارات، وإصدار وتجديد التراخيص والتصاريح الخاصة باستخدام أراضي الغطاء النباتي للأنشطة المختلفة من استزراع أو تشجير أو استصلاح أو بحوث علمية أو رعي أو نهل الرمال أو تخصيص مواقع المجمعات الصناعية والتعدينية والاستكشاف والتنقيب أو أي أنشطة تتطلب الحصول على تصريح بيئي، وغيرها من الأنشطة الخاصة بأراضي الغطاء النباتي، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لإنفاذ اللائحة، والتفتيش وضبط المخالفات، وإيقاع العقوبات.

وأشارت الوزارة إلى أن اللائحة تضمنت جدول تصنيف العقوبات والمخالفات التي تشمل: الاستزراع أو نثر البذور أو الرعي دون ترخيص، ولحي الماشية للأشجار، ودخول المركبات والسيارات في المحميات، والعبث بعلامات أو سياجات الأراضي، وإنشاء المباني أو التخييم في الغابات أو المتنزهات دون ترخيص، وتشويه المعالم الطبيعية، وترك النفايات أو دفنها أو حرقها في غير الأماكن المخصصة، حيث تُلزم اللائحة المخالفين بإزالة المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات.