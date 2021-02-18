شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة : جميع اللقاحات في المملكة آمنة وفعالة .. وعودتنا للحياة الطبيعية تقترب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • لقاح أسترازينيكا معتمد في منظمة الصحة العالمية وأكثر من 5 دولة

• تجاوزنا نصف مليون جرعة معطاة من لقاح فيروس كورونا

• الاكتفاء بجرعة واحدة لمن سبق إصابتهم بفيروس كورونا

• 327 ‏إصابة جديدة و371 حالة تعافي من كورونا

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي أن الوزارة تتابع منحنى الإصابات بكثير من اليقظة، لافتاً أن عودتنا للحياة الطبيعية تقترب أكثر فأكثر، وعلينا الاستمرار بتقيدنا بالإجراءات الاحترازية.. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الخميس بمشاركة المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان نايف العتيبي.

وبين الدكتور العبدالعالي بأن الهيئة العامة للغذاء والدواء هي الجهة التي منحت إجازة استخدام لقاح إسكفورد أسترازينيكا. وذلك بعد مراجعة بيانات اللقاح المقدمة بكافة تفاصيلها وفق منهجية علمية دقيقة، واثبت اللقاح فعاليته، وهو معتمد من منظمة الصحة العالمية ومعتمد أيضا في أكثر من 50 دولة.

‏وأضاف أننا تجاوزنا نصف مليون جرعة معطاة من لقاح فيروس كورونا، والخطة في التوسع تواصل تسارعها، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية للأمراض المعدية أقرت الاكتفاء بجرعة واحدة لمن سبق وأن أصيبوا بفيروس كورونا (کوفید-19) ، وتكون بعد مرور (6) أشهر من تعافيهم. وتعتبر الجرعة منشطة للمناعة الطبيعية التي تكونت لديهم، وستكون الحالة الصحية في تطبيق "توكلنا" محصن (متعافي) خلال الستة شهور بعد التعافي، ومشدداً على أن اللقاحات مرحلة وسلاح قوي لمواجهة هذه الجائحة ، وأن جميع اللقاحات التي أُعطيت في المملكة آمنة وفعالة.

وأضاف د. العبدالعالي أنه تم تسجيل 327 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (374029) حالة، من بينها (2562) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (493) حالة حرجة، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (365017) حالة بإضافة (371) حالة تعافي جديدة.

كما بلغ عدد الوفيات (6450) حالة، بإضافة (5) حالات وفاة جديدة، " رحمهم الله جميعاً. لافتاً إلى أن الخدمات الصحية لاتزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت مراكز تأكد بإجراء 7309749 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لـعدد 1976440 مراجع، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـعدد 27680980 عبر مركز 937 كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (13208953) فحص مخبري دقيق، بإضافة 51419 فحصاً خلال الـ24 ساعة الماضية. .

وعن الجهود الرقابية لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان فقد أوضح المتحدث الرسمي للوزارة نايف العتيبي أن الفرق الرقابية نفذت خلال الفترة من 2 الى 17 فبراير أكثر من 260 ألف جولة ورصد خلالها أكثر من 25 ألف مخالفة وإغلاق أكثر من 9000 منشاة مخالفة للتدابير الوقائية أبرزها عدم توفر كاشف حرارة لقياس درجة حرارة الجسم وملصقات إرشادية عن التباعد الجسدي بين المتسوقين كذلك عدم الالتزام باستخدام الكمامة و تعقيم عربات التسوق، مشيراً إلى انخفاض نسبي في عدد المخالفات بناء على المؤشرات اليومية.

وأوضح أن مركز البلاغات بالوزارة 940 إتنقبل اكثر من 7000 بلاغ حول عدم الالتزام بالاجراءات الاحترازية وتم مباشرتها واتخاذ الاجراءات النظامية اللازمة حيالها.