فيديو.. متحدث الصحة : 4 أمور تقربنا من العودة للحياة الطبيعية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

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جدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي التأكيد على أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

العودة للحياة الطبيعية

وقال العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الدوري الذي عقد اليوم: نقترب من العودة إلى الحياة الطبيعية مع أهمية مواصلة الاحترازات التي تعجل من هذه العودة.

ودعا متحدث الصحة إلى المداومة على 4 أمور لتسريع العودة للحياة الطبيعية وهي، المداولة على غسل اليدين وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وسرعة التسجيل للحصول على لقاح كورونا المستجد بعد توفيره في كافة المناطق.

حالات كورونا الجديدة

وكشفت وزارة الصحة عن تعافي (371) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (365017) حالة.

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (2562) حالة من بينها (493) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة. وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (374029) حالة، توفي منهم (6450) حالة.

تدشين مراكز لقاحات كورونا

وكانت وزارة الصحة أكدت أنها ستتوسع في تدشين المزيد من مراكز لقاح كورونا لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

تسجيل لقاح أسترازينيكا

من جهة أخرى أجازت الهيئة العامة للغذاء والدواء اليوم استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19) الذي طورته الشركة بالتعاون مع جامعة أكسفورد ، وجاءت إجازة “الهيئة” استخدام اللقاح والسماح باستيراده استنادًا إلى البيانات المقدمة لها، التي تمتْ مراجعتها بجميع تفاصيلها وفق منهجية علمية دقيقة، وبناءً عليه ستبدأ الجهات الصحية في المملكة بإجراءات استخدام لقاح “أسترازينيكا” وفق المعايير والمتطلبات الخاصة بذلك كما ستقوم “الهيئة” بتحليل عينات من كل شحنة واردة من اللقاح قبل استخدامه.

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