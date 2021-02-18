شرطة جازان تطيح بشخص حرق جسد طفل وعذبه

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-18

متابعات الخليج 365 - واس

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف الحكمي، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لطفل تظهر عليه آثار ضرب وحروق في جسده، فقد أسفرت المتابعة الأمنية – بفضل الله – عن تحديد هوية الطفل، وهو مقيم من الجنسية اليمنية (13 عامًا)، وكذلك تحديد هوية المتسبب في إيذائه، الذي أشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أنه أحد أقاربه من الجنسية اليمنية في العقد الثالث من العمر، وتم القبض عليه، واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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