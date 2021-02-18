فيديو.. شرطة المدينة تطيح بمواطن حاول نقل صراف آلي مستخدمًا مركبته

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

تمكنت شرطة المدينة المنورة من القبض على مواطن حاول سرقة صراف آلي ونقله مستخدمًا مركبته.

شرطة المدينة تضبط الجاني

ونشر سناب الداخلية مقطع فيديو جاء فيه ‏أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها قادت شرطة منطقة المدينة المنورة إلى القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر قام بالاعتداء على جهاز الصراف الآلي ومحاولة نقله وسرقة المبالغ الموجودة فيه مستخدم مركبته، وجرى إيقافه تمهيدًا لتطبيق كافة الإجراءات النظامية الأولية بحقه وتحويله إلى فرع النيابة العامة.

شارك الخبر