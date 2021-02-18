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تدشين مركز جديد لتلقي لقاح كورونا بالمدينة المنورة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-18

تدشين مركز جديد لتلقي لقاح كورونا بالمدينة المنورة

بمركز صحي الدعيثة

متابعات الخليج 365 - واس

دشنت صحة المدينة اليوم مركزًا إضافيًا للقاح كورونا بالمدينة المنورة بمركز صحي الدعيثة لتقديم لقاح كورونا (كوفيد ١٩) وذلك بالإضافة إلى المركز الذي تم تدشينه مسبقاً ولا يزال يقدم خدماته للمواطنين والمقيمين حيث حصل أول مواطن على اللقاح في المركز الجديد اليوم.

مركز لقاح كورونا الدعيثة

 

التوسع في مراكز لقاح كورونا

ويأتي ذلك تواصلاً لجهود الصحة في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس كوررنا ، وأكدت صحة المدينة على الجميع بضرورة التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح الآمن والفعال لحماية المجتمع .
وتنصح الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

مركز لقاح كورونا الدعيثةمركز لقاح كورونا الدعيثة
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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