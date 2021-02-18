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شكرا لقرائتكم تدشين مركز جديد لتلقي لقاح كورونا بالمدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تدشين مركز جديد لتلقي لقاح كورونا بالمدينة المنورة
بمركز صحي الدعيثة
متابعات الخليج 365 - واس
دشنت صحة المدينة اليوم مركزًا إضافيًا للقاح كورونا بالمدينة المنورة بمركز صحي الدعيثة لتقديم لقاح كورونا (كوفيد ١٩) وذلك بالإضافة إلى المركز الذي تم تدشينه مسبقاً ولا يزال يقدم خدماته للمواطنين والمقيمين حيث حصل أول مواطن على اللقاح في المركز الجديد اليوم.
التوسع في مراكز لقاح كورونا
ويأتي ذلك تواصلاً لجهود الصحة في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس كوررنا ، وأكدت صحة المدينة على الجميع بضرورة التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح الآمن والفعال لحماية المجتمع .
وتنصح الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).
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