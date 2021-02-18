الصحة: جرعة واحدة من لقاح كورونا تكفي المتعافين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أقرت اللجنة الوطنية للأمراض المعدية الاكتفاء بجرعة واحدة من لقاح كورونا لمن سبق وأن أصيبوا بفيروس كوفيد-19.

موعد لقاح كورونا للمتعافين

وأعلنت وزارة الصحة أن الجرعة من لقاح كورونا تكون بعد مرور (6) أشهر من تعافيهم، وتعتبر منشطة للمناعة الطبيعية التي تكونت لديهم، وستكون الحالة الصحية في تطبيق “توكلنا” محصّن (متعافي) خلال الستة أشهر بعد التعافي.

التوسع في مراكز لقاحات كورونا

وكانت وزارة الصحة أكدت أمس أنها ستتوسع في تدشين المزيد من مراكز لقاح كورونا لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كوررنا ، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

لقاح أسترازينكا

من جهة أخرى أجازت الهيئة العامة للغذاء والدواء اليوم استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19) الذي طورته الشركة بالتعاون مع جامعة أكسفورد ، وجاءت إجازة “الهيئة” استخدام اللقاح والسماح باستيراده استنادًا إلى البيانات المقدمة لها، التي تمتْ مراجعتها بجميع تفاصيلها وفق منهجية علمية دقيقة، وبناءً عليه ستبدأ الجهات الصحية في المملكة بإجراءات استخدام لقاح “أسترازينيكا” وفق المعايير والمتطلبات الخاصة بذلك كما ستقوم “الهيئة” بتحليل عينات من كل شحنة واردة من اللقاح قبل استخدامه.



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