الأرصاد : درجة الحرارة تلامس الصفر غدًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

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توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار تراجع درجة الحرارة يوم غد الجمعة على عدد من مدن ومناطق المملكة التي تتأثر بمنخفض جوي تسبب في هطول الأمطار المصحوبة بالبرد.

درجة الحرارة غدًا

وتوقع المركز أن تصل درجات الحرارة الصغرى غدًا في طريف إلى الصفر المئوي فيما تسجل تبوك درجة واحدة فوق الصفر في حين تسجل القريات وسكاكا درجتين في كل منهما بينما تكون درجة الحرارة في كل من حائل ورفحاء 3 وفي بريدة وعرعر 4 درجات.

وستكون درجة الحرارة الصغرى في الرياض والمدينة المنورة 7 درجات وفي مكة المكرمة 13 وفي جدة 17، أما أعلى درجات الحرارة فستكون في جازان التي ستسجل درجات الحرارة العظمى بها 28 درجة.

حالة الطقس غدًا

وتوقعت الأرصاد أن يستمر بمشيئة الله تعالى تكون السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

كما لم تستبعد الأرصاد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة. أما عن حركة الرياح السطحية فسوف تكون على البحر الأحمر غدًا شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-42كم/ساعة في حين ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-40 كم/ساعة على الخليج العربي. يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم الخميس هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (القصيم، الرياض، الشرقية، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، نجران). كما تنشط الرياح السطحية على شمال وشرق ووسط المملكة مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة.

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