شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة جازان: تحديد المتسبب بإيذاء طفل يمني حرقاً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صرّح المتحدث باسم شرطة منطقة جازان الرائد نايف الحكمي، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لطفل تظهر عليه آثار ضرب وحروق في جسده، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تحديد هوية الطفل، وهو مقيم من الجنسية اليمنية (13 عاماً)، وكذلك تحديد هوية المتسبب في إيذائه، الذي أشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أنه أحد أقاربه من الجنسية اليمنية في العقد الثالث من العمر، وتم القبض عليه، واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية الأولية، و إحالته إلى فرع النيابة العامة.

