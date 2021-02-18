شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مواطن اعتدى على جهاز صراف آلي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن تمكن شرطة المنطقة من القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر، قام بالاعتداء على جهاز صراف آلي لمحاولة نقله وسرقة المبالغ الموجودة فيه، مستخدماً مركبته، وجرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

