شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تدشن مركز لقاحات كورونا في تبوك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - دشنت وزارة الصحة اليوم (الخميس) مركز لقاحات كورونا بمنطقة تبوك، حيث جهّز المركز بجميع الخدمات الأساسية، وبتصميم يسمح باستقبال أعداد كبيرة من المستفيدين بطريقة منظمة، ويعمل به نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة بما يتماشى مع التدابير الاحترازية والوقائية.

وأكد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي أهمية أخذ اللقاح، وذلك بالتسجيل عبر تطبيق صحتي الذي سيساهم بإذن الله في تحصين المجتمع ضد فايروس كورونا.

كما استقبل المركز اليوم أول مواطن ممن سجلوا عبر تطبيق صحتي، حيث تلقى الجرعة الأولى من اللقاح.

وكان أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز تفقد في وقت سابق التجهيزات والاستعدادات بمركز لقاحات كورونا بالمنطقة لاستقبال المواطنين والمقيمين، كما اطّلع خلال تلك الجولة التفقدية على العيادات المخصصة بالمركز للتطعيم ضد كورونا والسعة الاستيعابية بها والعدد المستهدف لكل عيادة والوقت المستغرق للشخص في أخذ اللقاح.