شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يؤكد على مضاعفة الجهود في الصلح قبل إيقاع العقوبة في القضايا البسيطة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - زار النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب اليوم (الخميس) مقرات النيابة العامة في منطقة عسير، وذلك استكمالاً لجولته التفقدية للنيابات العامة في مناطق المملكة والتي بدأها قبل أسبوعين، يرافقه عدد من مسؤولي النيابة.

واستهل النائب العام جولته بزيارة لفرع النيابة العامة بمنطقة عسير التقى من خلالها منسوبي الفرع ومسؤولي الجهات الأمنية في المنطقة، وتفقد خلال الزيارة سير العمل، موصياً العاملين بفرع النيابة العامة بالعمل على راحة المراجعين وتسريع إنجاز القضايا وتسهيل الإجراءات، والدقة في إنفاذ الأحكام الجزائية، وسرعة إنفاذ العفو الملكي الكريم، ومضاعفة الجهود في سبيل التوصل إلى الصلح قبل إيقاع العقوبة في القضايا البسيطة، وترحيل الوافدين المنتهية قضاياهم بشكل عاجل، مذكراً إياهم أن كل ذلك يأتي خدمة للعدالة الجزائية الناجزة في المنطقة، ووفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة حفظها الله.

وحث الشيخ المعجب منسوبي النيابة على مراعاة الاختلافات الثقافية والفكرية للسيّاح وزائري المنطقة، واضعين نصب أعينهم موازنة المصالح.

وقال النائب العام بهذه المناسبة إن «الدولة بدأت قوية، واستمرت كذلك بفضل الله العلي الحكيم ثم بفضل حكمة قيادتها حفظها الله وعدالة أجهزتها القضائية والأمنية»، وأضاف أن «الاعتداء على الأمن الوطني خط أحمر ولا يمكن التهاون فيه».

يذكر أن جولة النائب العام في منطقة عسير شملت النيابات العامة بمحافظات: خميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب ومحايل عسير ورجال ألمع و أحد رفيدة، وافتتح خلالها المباني الجديدة لنيابات محافظات الحرجة والبرك وطريب وبارق وتنومة.