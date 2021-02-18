شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة المدينة»: التوسع في تدشين المزيد من مراكز لقاح كورونا في المدينة المنورة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صرّح المتحدث باسم صحة المدينة المنورة مؤيد أبوعنق اليوم (الخميس) أنه تم تدشين مركز إضافي للقاح كورونا بالمدينة المنورة «مركز صحي الدعيثه لتقديم لقاح فايروس كورونا كوفيد ١٩» بالإضافة إلى المركز الذي تم تدشينه مسبقاً ولا يزال يقدم خدماته للمواطنين والمقيمين.

من جهة أخرى، استقبل المركز ظهر اليوم أول مواطن حيث تلقى لقاح كورونا.

ودعا أبوعنق الجميع إلى ضرورة التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح الآمن والفعال لحماية المجتمع، كما نصح الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس (كورونا).

وأكد مواصلة وزارة الصحة جهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فايروس كوررنا،