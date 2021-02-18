اخبار السعوديه

«صحة المدينة»: التوسع في تدشين المزيد من مراكز لقاح كورونا في المدينة المنورة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة المدينة»: التوسع في تدشين المزيد من مراكز لقاح في المدينة المنورة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صرّح المتحدث باسم صحة المدينة المنورة مؤيد أبوعنق اليوم (الخميس) أنه تم تدشين مركز إضافي للقاح كورونا بالمدينة المنورة «مركز صحي الدعيثه لتقديم لقاح فايروس كورونا كوفيد ١٩» بالإضافة إلى المركز الذي تم تدشينه مسبقاً ولا يزال يقدم خدماته للمواطنين والمقيمين.

من جهة أخرى، استقبل المركز ظهر اليوم أول مواطن حيث تلقى لقاح كورونا.

ودعا أبوعنق الجميع إلى ضرورة التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح الآمن والفعال لحماية المجتمع، كما نصح الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس (كورونا).

وأكد مواصلة وزارة الصحة جهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فايروس كوررنا،


الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا