شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسلامية»: إغلاق 5 مساجد في 3 مناطق بسبب 7 إصابات بـ«كورونا» بين المصلين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم (الخميس) أنها قررت إغلاق 5 مساجد مؤقتاً في ثلاث مناطق بعد ثبوت 7 حالات إصابة مؤكدة بفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» بين صفوف المصلين.

وأفادت الوزارة أن مجموع ما تم إغلاقه من مساجد خلال 11 يوما بلغ 92 مسجداً، وتم فتح 79 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم.