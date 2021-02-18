السعودية | بالصور.. قصر شمال السعودية يحمل تاريخاً من الحضارة

شكرا لقرائتكم بالصور.. قصر شمال السعودية يحمل تاريخاً من الحضارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شواهد أثرية تروي تاريخاً من الحضارة، هي تلك التي تجاور قصر "كاف" التاريخي، الواقع في محافظة القريات شمال السعودية، والذي بُني من الحجر الرسوبي الكلسي الأبيض، ليكون حصناً حربياً على تلة متوسطة الارتفاع، في حين نشر حساب وزارة الثقافة السعودية على "تويتر" صورا بديعية للقصر.

وقد قال عضو الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين "طراد العنزي" لـ"العربية.نت": "إن مساحة قصر كاف التاريخي تقدر بنحو 2700 متر مربع، وشيد القصر من الحجارة الجيرية في شهر رجب عام 1338 هجرية، ويحيط به سور يضم أربعة أبراج للمراقبة في أركانه".

3 صور قصر كاف قصر كاف قصر كاف قصر كاف

وأضاف: "ويشتمل القصر على مجموعة من الغرف والقاعات، وفيه عناصر معمارية مميزة مثل العقود والأعمدة والأفاريز، وتوجد على بوابة القصر الرئيسية وثيقة تاريخية لبنائه، والتي كتب عليها تاريخ البناء 23 رجب 1338هـ، منقوشة على قطعة من الحجارة في تصميم البناء نفسه".

إلى ذلك، ذكرت المراجع التاريخية أن الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود تسلم القصر عام 1344 هـ، وأصبح القصر مقراً للحكم السعودي في المنطقة، حيث تعاقب على العمل عدد من الشخصيات.